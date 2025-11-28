La Policía detuvo en el distrito de Quiruvilca, en Santiago de Chuco, a tres personas que transportaban 1,207 cartuchos de dinamita. Al parecer, lo incautado estaría destinado para la minería ilegal.

La madrugada de este viernes, el personal de la comisaría de Shorey realizaba el patrullaje respectivo y por inmediaciones del cementerio de la localidad visualizaron una camioneta en actitud sospechosa. Al momento del registro vehicular hallaron 760 cartuchos de emulsión de color amarillo y 447 de color rojo, 1,000 fulminantes, 50 kilos de nitrato de amonio y 800 metros de mecha de seguridad.

La Policía informó que los detenidos fueron identificados como Willan Paredes Ortiz (30) y los hermanos Nilton y Rosvel Roldán Lázaro, de 44 y 32 años, respectivamente.