Con la finalidad de combatir la trata de personas y la presencia de extranjeros ilegales en la provincia de Trujillo, la Policía Nacional realizó la tarde del viernes un operativo denominado “Sodoma y Gomorra” en diferentes locales nocturnos y burdeles.
La Policía ingresó a negocios como “Bahía Rosa” y “Pantaleón”, ubicados en el distrito de Huanchaco. También detallaron que se identificó a 700 personas, muchas con antecedentes y situación migratoria irregular. Así como 300 vehículos intervenidos, entre mayores y menores. Además, se impuso 65 papeletas por infracciones al tránsito.
En este operativo participaron las diferentes unidades de la PNP y del personal de Migraciones, quienes reforzaron el control de extranjeros ilegales.
“No vamos a retroceder. Ingresamos donde otros no se atreven. Vamos a erradicar la trata, la ilegalidad y el crimen. Trujillo merece vivir en paz”, informó la Región Policial La Libertad.
