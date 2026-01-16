El distrito de Poroto, situado en la provincia de Trujillo, contará con un moderno complejo deportivo y con una inversión de 2 millones 424 mil soles.
Está obra tan anhelada por la población contempla la construcción de cancha de gras sintético, graderías de cuatro niveles, servicios higiénicos, duchas, vestidores y tópico.
El burgomaestre de Poroto, Luis Valle Rodríguez, regidores y vecinos, participaron de la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra de Creación del servicio deportivo y recreativo de la localidad de Poroto”. La autoridad distrital destacó la importancia de construir estos espacios para la promoción de la práctica del deporte en favor de niños, adolescentes, jóvenes y adultos de Poroto.
Cabe mencionar que, este complejo deportivo tiene como plazo de construcción de 120 días calendario.
LE PUEDE INTERESAR
- Municipalidades con pocos fondos para afrontar lluvias en La Libertad
- Remezón en la Gerencia de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad
- Alcalde de Trujillo, Mario Reyna, denuncia que recibe amenazas y extorsiones
- La Libertad: César Acuña consigna sentencia por alimentos
- La Libertad: Identifican cuatro zonas críticas tras fuerte sismo
- Aprista José Murgia: “Soy peruano de nacimiento”
- Municipalidad de Trujillo solo gastó 49.9% de presupuesto
- Jurado admite inscripción de exalcalde de Trujillo Arturo Fernández