Después de una reñida competencia se conoció a los ganadores de la gran final del concurso de canto “Trujillo tiene talento kids 2025”. Se consagraron campeonas en la categoría A, la concursante Audrey Alanis Pérez Juárez; mientras que, Kristen Suárez Osorio se impuso en la categoría B.

Las campeonas obtuvieron un trofeo y la suma de 1,000 soles y a las subcampeonas se les entregó 500 soles.

Entre aplausos, música y presentaciones llenas de creatividad, los pequeños artistas demostraron que Trujillo es una ciudad que inspira, educa y brilla con su gente.

Cabe recordar que, para esta edición se inscribieron más de 60 participantes y luego de las audiciones de eliminatorias, se seleccionaron para la gran final, a 8 concursante para la categoría A y 17 participantes para la serie B.

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, agradeció a todos los participantes, padres de familia que apoyaron a sus hijos y público asistente, por ser parte de esta gran competencia para promover el arte y la cultura, entre niños y adolescentes.