Después de una reñida competencia se conoció a los ganadores de la gran final del concurso de canto “Trujillo tiene talento kids 2025”. Se consagraron campeonas en la categoría A, la concursante Audrey Alanis Pérez Juárez; mientras que, Kristen Suárez Osorio se impuso en la categoría B.
VER MÁS: La Libertad: Alcaldes no gastan sus recursos en prevención
Las campeonas obtuvieron un trofeo y la suma de 1,000 soles y a las subcampeonas se les entregó 500 soles.
Entre aplausos, música y presentaciones llenas de creatividad, los pequeños artistas demostraron que Trujillo es una ciudad que inspira, educa y brilla con su gente.
Cabe recordar que, para esta edición se inscribieron más de 60 participantes y luego de las audiciones de eliminatorias, se seleccionaron para la gran final, a 8 concursante para la categoría A y 17 participantes para la serie B.
El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, agradeció a todos los participantes, padres de familia que apoyaron a sus hijos y público asistente, por ser parte de esta gran competencia para promover el arte y la cultura, entre niños y adolescentes.
LE PUEDE INTERESAR
- Arturo Fernández se pasea por las calles de Ayacucho
- La Libertad: APP saca de carrera electoral a Óscar Acuña
- José Murgia cuestiona nueva renuncia de César Acuña
- José León Rivera, precandidato al Senado: “César Acuña sabe que no ganará”
- Robert De La Cruz: “Tratan de usar la justicia para sacarme de carrera”
- Trujillo: Propuesta de teleférico sería “cuento chino”
- La Libertad: Partidos inscriben a sus precandidatos a senadores y diputados
- Jorge del Castillo: “Acabó la era de plata como cancha”
- La Libertad: Arturo Fernández postularía a la vicepresidencia