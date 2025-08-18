Gobierno Regional de La Libertad impulsa proyecto.
El Gobierno Regional de La Libertad puso en marcha en el distrito Alto Trujillo el programa “Agua es Vida”, que abastecerá a 1,500 familias humildes que tienen limitaciones para acceder a ese servicio.

El gobernador César Acuña presentó 5 camiones cisterna en donde se hará el reparto casa por casa, de lunes a sábado, de 7 a.m. a 7 p,m. El alcance beneficiará a otros territorios como La Esperanza, El Milagro, Salaverry y Moche.

Para desarrollar este programa, se suscribió un convenio con el municipio de Trujillo. Inicialmente, favorecerá a 400 familias de los barrios 5C y 6C de Alto Trujillo. El Proyecto Especial Chavimochic y Sedalib también apoyarán.

