La Gerencia Regional de Salud (Geresa) ha dado un paso decisivo para devolver la atención médica especializada a los ciudadanos del centro poblado de Chiclín, situado en el distrito de Chicama, en la provincia liberteña de Ascope.

El gerente de Salud, Gerardo Florián Gómez, encabezó una visita técnica a las instalaciones del antiguo policlínico con el firme objetivo de establecer un plan de trabajo inmediato para su reapertura. En la inspección también participaron la directora de la Red Integrada de Salud (RIS) Ascope, Giuliana Samamé; el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicama, Edilberto Bada; el burgomaestre del centro poblado de Chiclín, Segundo Quezada; y representantes de la comunidad, quienes han esperado por años la puesta en valor de esta infraestructura.

Florián Gómez explicó que la estrategia para recuperar este recinto de salud no solo busca mejorar las condiciones actuales, sino asegurar un crecimiento sostenido. La “hoja de ruta” se divide en acciones clave.

Cabe mencionar que, el proyecto contempla la implementación de un Centro de Salud Mental Comunitario y una base de Samu (Sistema de Atención Móvil de Urgencia).