Desde Trujillo, Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de la República por Renovación Popular, se pronunció sobre el último acontecimiento de violencia registrado en la provincia de Pataz, región La Libertad, en el que tres hombres fueron asesinados a balazos durante un enfrentamiento en un socavón de Minera Poderosa.

El aspirante a mandatario del Perú propuso “militarizar” toda la provincia de Pataz. “Yo prefiero tener militares metidos en los socavones a que me estén matando gente. Lo mismo haría en la Pampa, en Madre de Dios, donde hay toda un sector donde se ejerce la prostitución de menores de edad, van contra la ecología, dañan ríos y se cometen todos los crímenes que se puedan imaginar”, manifestó a N60.

FUERTE

Rafael López Aliga dijo que a todo lo que signifique minería ilegal se le tiene que enfrentar con “sangre y plomo”.

En ese sentido, cuestionó que el presidente de la República, José Jerí esté priorizado imponer lemas como “El Perú toda máquina” en vez de ponerse a trabajar. “Acá no se trata de lemas, acá hay que luchar contra la inseguridad, pues de lo contrario no hay futuro”, agregó.

En esa línea, recalcó que la primera propuesta que maneja es “seguridad absoluta” y llevar todo al fuero militar, ya que desde su punto de vista la “Fiscalía está podrida”, pues “casi al 95% de detenidos los termina soltando”.

“Vamos a cambiar todo. El que comete el delito de sicariato y extorsión será denunciado y juzgado por un juzgado militar, sobre todo a los extorsionadores que usan hasta granadas para amedrentar. Esos son terroristas urbanos”, enfatizó.

REDUCIR AL ESTADO

De otro lado, Rafael López Aliaga dijo que otra de las medidas que ejecutaría de llegar al Sillón de Pizarro será reducir el Estado burocrático, tal como lo hizo en la Municipalidad de Lima, cuando se desempeñó como alcalde.

“Lo vamos a reducir al mínimo. De tener ocho mil vagos reducimos. Lo mismo que acá (La Libertad) el señor Acuña (César Acuña exgobernador de La Libertad) tiene ocho mil vagos que cobran y no trabajan”, cuestionó.

Dijo que el reducir el Estado le permitió tener recursos para ejecutar infraestructura y priorizar en dos sectores: la madre gestante y la Pensión 65”, señaló.

Finalmente, pidió a la población, sobre a todo a los jóvenes, a tener confianza, porque hay personas que sí quieren trabajar por el Perú.