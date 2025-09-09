El Poder Judicial declaró infundado el pedido del Club Libertad para anular el Acuerdo de Concejo N° 152-2024-MPT, aprobado el 10 de diciembre del 2024, que declaraba de necesidad y utilidad pública el proyecto “Plaza Cultural de la Marinera en la ciudad de Trujillo”.

Esta iniciativa busca ejecutarse en el predio que el Club Libertad ocupa en el centro histórico de la ciudad, por lo que el municipio también inició el trámite ante el Congreso de la República para que apruebe la Ley de Expropiación del referido terreno.

“Recibimos con beneplácito esta decisión, porque jueces probos nos dan la razón. Ya contamos con una sentencia que rechaza el intento del Club Libertad de apropiarse del predio que viene ocupando y hasta ahora no devuelve. Así que no nos detendremos hasta lograr que el proyecto, que revaloriza la marinera, se ejecute en el local que legalmente pertenece a todos los trujillanos”, expresó el alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez.