El Gobierno Regional de La Libertad, en coordinación con la Gerencia Regional de Salud La Libertad y la Red Integrada de Salud Virú, en el marco de las acciones de prevención y control del dengue, realizan fumigaciones gratuitas en diferentes sectores del distrito de Chao, con el objetivo de proteger la salud de la familias y reducir la proliferación del zancudo transmisor.

VER MÁS: Cuatro casos de leptospirosis en La Libertad

“Exhortamos a los vecinos a brindar las facilidades al personal de salud, permitiendo el ingreso a sus viviendas durante el proceso de fumigación, ya que la participación de todos es clave para eliminar los criaderos del zancudo transmisor”, informó la comuna distrital de Chao.

Cabe destacar que, la mañana del sábado, las brigadas de salud realizaron labores en los sectores Fujimori y 28 de Julio. Además, fumigaron dos instituciones educativas.

Para el domingo se tiene previsto realizar la fumigación en los inmuebles que se sitúan en las avenidas Alan García, Carlos Wiesse, San Martín, César Vallejo, Industrial y Chao.