El Consejo Regional del Gobierno Regional de La Libertad reconoció mediante una Moción de Saludo y Reconocimiento a un grupo de 50 enfermeras y enfermeros liberteños por su destacada labor en beneficio de la salud pública regional.

Durante el acto, la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Tania Lorena Carranza, destacó el compromiso y vocación de los profesionales de enfermería, quienes —según expresó— representan un pilar esencial en el sistema de salud. “Que no esperemos que sea el Día de la Enfermera para celebrar los logros y el trabajo que usted realiza. En cualquier momento, en cualquier día del año, siempre hay que ser agradecidos”, manifestó.

Asimismo, la decana del Consejo Regional II La Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú, María Espinoza, resaltó la trayectoria de los profesionales homenajeados, afirmando que fueron seleccionados por su mérito y representatividad.

“A estos 50 enfermeros me preguntaron: ‘¿Cómo es que han decidido que hoy sean ustedes las personas que sean reconocidas?’ Pues tienen un perfil, queridos colegas. Tienen una trayectoria que han recorrido y son ejemplo para los más de 6,650 enfermeros que hoy tenemos en la región La Libertad y a nivel nacional 123,000”, puntualizó.

El Consejo Regional de La Libertad subrayó en su moción que la labor de los profesionales de enfermería constituye “uno de los pilares fundamentales del sistema de salud, pues su trabajo encarna los valores de humanismo, sacrificio, solidaridad y compromiso con la vida”, cualidades que merecen el más alto reconocimiento por parte de la sociedad liberteña.