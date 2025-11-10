La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Seguridad Vial, viene promoviendo una campaña de sensibilización contra el acoso sexual en el servicio de transporte público, dirigida a conductores y cobradores, con el fin de informarles sobre la correcta aplicación del protocolo de atención a las víctimas.

Estas acciones municipales buscan garantizar que todo el personal y los usuarios del transporte público sepan cómo actuar de manera inmediata y adecuada ante un hecho de acoso sexual, priorizando la protección de la víctima y la intervención de las autoridades competentes.

Como parte de esta campaña, la MPT, con el apoyo del Proyecto Ciudades en Movimiento (CIMO), está colocando más de 3 mil afiches alusivos a la lucha contra el acoso sexual en los vehículos del transporte público regular que incluye a micros y combis, con lo cual se busca cubrir la totalidad de las unidades que circulan en la provincia de Trujillo.

Los materiales informativos difunden mensajes de prevención y orientación, para recordar a la ciudadanía que el acoso sexual es un delito y que todos podemos actuar para detenerlo y denunciarlo.

En caso de presentarse acoso en una unidad se debe separar a la víctima del agresor y brindarle un espacio seguro dentro del vehículo, comunicar el hecho de inmediato a la Policía Nacional del Perú (105) o al puesto policial más cercano, registrar y reportar los datos del incidente a los inspectores de transporte o al personal de serenazgo y orientar a la víctima para que presente su denuncia ante el Centro de Emergencia Mujer (CEM) o la SUTRAN.

Se debe tener en cuenta que el acoso sexual en el transporte público es un delito grave, sancionado con penas de hasta 15 años de cárcel, según el Código Penal. Asimismo, los operadores de transporte que no apliquen el protocolo de atención podrán ser sancionados administrativamente por las autoridades competentes.