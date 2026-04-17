En un esfuerzo estratégico por frenar el avance del dengue y garantizar una respuesta rápida ante la emergencia sanitaria, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, a través de la Red Integrada de Salud (RIS) Virú, anunció la inauguración y puesta en marcha de una nueva Unidad Febril en el Centro de Salud de Puente Chao del distrito de Chao.

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Esta iniciativa surge como parte de la política sanitaria que promueve el Gobierno Regional de La Libertad a fin de dar respuesta directa al incremento de casos de dengue en la provincia de Virú, con el objetivo de descongestionar los hospitales de mayor complejidad y ofrecer una atención especializada y cercana a los ciudadanos de la jurisdicción.

La nueva Unidad Febril está diseñada específicamente para el manejo de pacientes con sintomatología sospechosa de esta enfermedad, asegurando un flujo de atención que prioriza la seguridad del paciente.

Los servicios que se brindarán incluyen, el diagnóstico oportuno, se realiza la evaluación médica inmediata para identificar casos sospechosos de dengue, tratamiento inicial con la estabilización y manejo de síntomas para evitar la progresión de la enfermedad y seguimiento continuo que consiste en el monitoreo estricto de pacientes para detectar signos de alarma a tiempo.

“La detección temprana es nuestra mejor herramienta para salvar vidas”, señaló Gerardo Florián, titular de la Geresa.

Por otro lado, se supo que las acciones de sensibilización y prevención como el control larvario en los hogares continúa en los sectores con mayor incidencia de casos.

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