El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Melvin Valderrama Burgos, militante del partido político Fe en el Perú, informó ayer que ha solicitado licencia para iniciar su campaña como candidato al Senado por la región La Libertad.

Precisó que dejará el cargo de concejal de manera temporal por dos meses para concentrarse en su campaña electoral.

“De llegar a la Cámara del Senado iniciaré una labor de fiscalización a diversas entidades como el Gobierno Regional de La Libertad y la Autoridad Nacional del Agua (ANA)”, adelantó.