La Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (PNP) rescató a seis personas, entre ellas tres menores, cuando eran arrastradas por las olas del mar en la provincia de Trujillo.

APOYO

El primer hecho se produjo en la playa de Huanchaco, en el sector Punta Uka, en circunstancias que la Policía de Salvataje patrullaban la zona y fueron alertados por los bañistas que aproximadamente a 50 metros mar adentro había un hombre que realizaba señales de auxilio, Por tal motivo, los salvavidas ingresaron al agua y tras denodados esfuerzos alcanzaron y trasladaron a la orilla a Luis Antonio Paredes Lopes, de 26 años, y al adolescente de iniciales T. O. W. A., de 16.

Mientras que otro rescate ocurrió en el balneario de Las Delicias, en el distrito de Moche, por la zona Caracol. En este lugar, un niño de 11 años y una mujer, identificada como Escarri Iparraguirre Alva, de 20 años, eran arrastradas por una corriente marina. Al percatarse del hecho, los agentes actuaron de forma inmediata y les brindaron los primeros auxilios.

Asimismo, en el sector Acapulco, un niño de 10 años y su madre que se identificó como Gloria Rodríguez Aguado, de 39 años, se encontraban disfrutando de una jornada de esparcimiento. Los mencionados al ingresar a nadar fueron jalados por una corriente marina a una distancia de 70 metros de la orilla de playa.

Los integrantes de salvavidas tras brindarles a las víctimas los primeros auxilios, les hicieron recomendaciones sobre el correcto uso de las playas y adoptar las medidas de precaución.