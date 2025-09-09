Para continuar con el trabajo de mantener el orden y seguridad de la ciudad, un grupo de agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) intervino y retiró personas extranjeras que usaban parques y zonas públicas para consumir sustancias tóxicas.

El operativo se desarrolló en el marco del Plan Programa “Trueno de Impacto” y que tiene como finalidad de mejorar la seguridad ciudadana.

El despliegue de los uniformado ediles abarcó lugares como los óvalos Grau, La Marina y Papal, así como las urbanizaciones Chicago, Palermo, Prisma, Los Pinos y el parque Víctor Raúl, ubicado en el exóvalo Coca Cola.

Los inmigrantes habían invadido los espacios públicos para ingerir bebidas alcohólicas y sustancias ilegales, generando malestar y miedo en los transeúntes, quienes solicitaron el apoyo de Serenazgo.