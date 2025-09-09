Para continuar con el trabajo de mantener el orden y seguridad de la ciudad, un grupo de agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) intervino y retiró personas extranjeras que usaban parques y zonas públicas para consumir sustancias tóxicas.
El operativo se desarrolló en el marco del Plan Programa “Trueno de Impacto” y que tiene como finalidad de mejorar la seguridad ciudadana.
El despliegue de los uniformado ediles abarcó lugares como los óvalos Grau, La Marina y Papal, así como las urbanizaciones Chicago, Palermo, Prisma, Los Pinos y el parque Víctor Raúl, ubicado en el exóvalo Coca Cola.
Los inmigrantes habían invadido los espacios públicos para ingerir bebidas alcohólicas y sustancias ilegales, generando malestar y miedo en los transeúntes, quienes solicitaron el apoyo de Serenazgo.
LE PUEDE INTERESAR
- Real Plaza Trujillo: ventas caen hasta en un 70% en negocios
- Gobierno Regional de La Libertad anularía contrato de obra vial en Huanchaco
- Elías Rodríguez, líder de Podemos Perú: “Gracias a fiscalización Acuña entregó motos”
- La Libertad: César Acuña esperó denuncias para entregar 80 motos
- La Libertad: Obra que alcalde de Chepén habría pedido a Acuña sí va
- Solicitarán que César Acuña responda ante el Congreso
- César Acuña expulsa a Juan José Fort de APP: “No voy a permitir que malogren la imagen del partido”
- La Libertad: Alianza Para el Progreso expulsa a Juan José Fort por denuncias
- La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió