El consejero regional por Trujillo Robert de la Cruz deberá sentarse hoy en el banquillo de los acusados. El Sexto Juzgado Unipersonal de Trujillo citó al exregidor provincial, a la 1 de la tarde, para su audiencia de juicio oral por el proceso que se le sigue por el presunto delito de usurpación agravada. Por este caso, el Ministerio Público pide que se le condene a una pena que va entre los 6 y 8 años de cárcel.

Juicio

A partir de esta diligencia, el juez Juan Bendezú Villena dispuso que todos los involucrados en este caso se presenten de manera presencial. Esto luego de que en la audiencia virtual del pasado 1 de diciembre el magistrado advirtiera que la denunciante Teresa Ruiz Quezada, al parecer, habría estado leyendo una pizarra en donde estaba escrito lo que tenía que decir durante su declaración.

“No sé si ha sido mi apreciación, pero yo he visto esa pizarra escrita. Para evitar nulidades posteriores, vamos a disponer que las declaraciones se realicen de manera presencial”, indicó el juez.

El consejero Robert de la Cruz calificó como una persecución política la denuncia en su contra. Según dijo, la misma se habría dado por las constantes denuncias que realiza a la gestión de Alianza para el Progreso (APP) en el Gobierno Regional La Libertad.

También saludó la decisión del juzgado de realizar el proceso de manera presencial. “Lo que siempre estamos pidiendo es objetividad y, evidentemente, tenerla a la señora frente a frente y poder hacerle las preguntas que la defensa considera pertinentes va a originar que el juez tenga un mejor criterio al momento de resolver. Con la información que se va a proporcionar en este juicio oral nosotros creemos que tienen que absolvernos”, manifestó.

El caso se remonta al 2020, cuando la Municipalidad Provincial de Trujillo realizó un operativo de limpieza en el mercado La Hermelinda y retiró estructuras ubicadas en una zona de descarga. Durante esa acción edil, en la que participó Robert de la Cruz, se demolió un predio, lo que originó la denuncia penal.

Respaldo

Para hoy, diversos gremios del sector transporte, así como comerciantes del mercado La Hermelinda e integrantes de juntas vecinales convocaron a un plantón en el frontis del Poder Judicial, en respaldo al consejero regional.

Los transportistas, además, anunciaron que acatarán una paralización el día que se dicte la sentencia en este caso.