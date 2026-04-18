La minería continúa consolidándose como uno de los principales motores de la economía peruana. Así lo señaló Roque Benavides, presidente del comité organizador de CONAMIN 2026, durante la conferencia magistral “Ruta al CONAMIN”, donde destacó que este sector representa aproximadamente el 40% del Producto Bruto Interno de La Libertad y cumple un rol decisivo en la sostenibilidad energética y productiva del país.

Durante su exposición, Benavides sostuvo que la minería no debe entenderse únicamente como una actividad extractiva, sino como una plataforma de desarrollo capaz de integrarse con otras cadenas productivas, dinamizar economías regionales y generar condiciones de estabilidad social. En esa línea, subrayó que, a nivel nacional, el sector aporta cerca del 15% del PBI, concentra alrededor del 60% de las exportaciones peruanas y mantiene un efecto multiplicador sobre distintas actividades económicas.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el aporte de la minería a la matriz energética nacional. Benavides explicó que el sector consume cerca del 50% de la energía eléctrica del país, una demanda que ha contribuido al desarrollo de infraestructura clave, como centrales hidroeléctricas y el aprovechamiento del gas de Camisea. Según indicó, ello ha permitido que el Perú mantenga costos energéticos competitivos, con impacto favorable tanto para la industria como para la ciudadanía.

La ponencia se desarrolló como parte de las actividades previas a CONAMIN 2026, encuentro que se realizará del 15 al 19 de junio de 2026 en Trujillo y que apunta a consolidarse como el principal espacio técnico, académico y empresarial del sector minero en la macrorregión norte. La agenda reunirá a líderes empresariales, especialistas, académicos y empresas proveedoras, con el objetivo de debatir los desafíos de la minería moderna y promover soluciones orientadas a la innovación, sostenibilidad y competitividad.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad