El gerente general de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Franco Rodríguez Diestra, informó que esperan que este año se pueda firmar un convenio con el Ministerio del Interior para que se haga efectiva la donación de 80 cámaras de videovigilancia.
Explicó que ese es un acuerdo que se logró con la intervención del exgobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, quien intercedió para que el Ministerio del Interior tome en cuenta al distrito de El Porvenir, uno de los más convulsionados por la delincuencia en la provincia de Trujillo.
FORTALEZA
El funcionario comentó que esas 80 cámaras estarán interconectadas con la Policía Nacional del Perú (PNP) y con la Central de Monitoreo del distrito de El Porvenir.
“Esto nos permitirá modernizar todo el sistema que tenemos con dispositivos de última generación. Esto está en proceso y esperamos que ya se firme el convenio y se inicie la transferencia de las 90 cámaras de videovigilancia que serán monitoreadas por la municipalidad (seguridad ciudadana) y la Policía”, recalcó.
OTRO PROYECTO
De otro lado, el gerente informó que aparte de ese convenio con el Ministerio del Interior para la transferencia en calidad de donación de las 80 cámaras, se ha elaborado un proyecto para modernizar el sistema de videovigilancia con 200 nuevas cámaras.
