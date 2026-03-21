Mediante el Decreto Supremo N° 001-2026-PCM, se convocó para el domingo 4 de octubre las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En este proceso se elegirán a gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales, además de alcaldes y regidores de los concejos provinciales y distritales de todo el país.

Aunque aún restan varios meses para celebrar dichos comicios, algunos personajes que aspiran a convertirse en autoridades locales, en específico en el próximo alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), ya empezaron a perfilar sus futuras candidaturas.

NO LO DEJARÁ

Uno de los que ha hecho pública su intención de mantenerse en el cargo es el actual alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, quien ya inscribió su precandidatura en el partido Alianza para el Progreso (APP).

Precisamente ayer Mario Reyna se refirió a este tema y dijo que decidió postular a la Alcaldía de la MPT después de sostener una conversación con un amigo. “Me dijo: ‘Si te vas, todo lo que has avanzado en Trujillo se lo vas a dejar para que vuelvan esos ladrones’. Eso fue lo que me hizo reflexionar y decidir postular, aunque aún falta pasar por el proceso de las elecciones internas”, comentó.

CONFIRMA

El abogado Luis Zavala Espino ratificó a Correo sus intenciones de convertirse en el próximo alcalde de Trujillo por el Partido Aprista Peruano (PAP). Ayer inscribió su precandidatura y dijo que llegar a obtener el respaldo y confianza del pueblo trujillano trabajará para devolverle la seguridad y mejorar toda la infraestructura vial de la ciudad.

Robert De La Cruz Rosas, responsable político de Podemos Perú en la provincia de Trujillo, también ha expresado sus claras intenciones de postular a la alcaldía de la MPT.

El actual congresista de la República Carlos Enrique Alva Rojas es otro político que ha generado expectativa al dejar entrever a través de sus redes sociales su intención de participar en la próxima contienda electoral como candidato a la MPT. Publicó una fotografía mirando de frente al local edil. Ayer tratamos de contactarlo, pero no respondió las llamadas que le hicimos.

En el partido político Un Camino Diferente los dirigentes presentaron, en un evento público, a Jesús Velásquez Reyna como el candidato al sillón edil. Ayer lo contactamos y confirmó sus intenciones de postular. “Aún estamos en plazo para presentar mi lista y vamos a seguir toda la normativa para oficializar nuestra precandidatura primero y luego ser un candidato”, mencionó.

En tienda de Somos Perú solo Ricardo Tafur había hecho público sus planes de postular a la MPT.

Al cierre de esta nota, fuentes cercanas a Fuerza Popular nos informaron que José Ruiz Vega, quien tenía intenciones de postular a la Alcaldía de la MPT, presuntamente cambió de planes y ahora tentará la posibilidad de volver a convertirse en burgomaestre del distrito de Huanchaco. Buscamos la versión de Ruiz, pero no logramos contactarlo.