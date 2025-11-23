A pesar de las grandes necesidades que aún hay en algunos sectores de la provincia de Trujillo por no contar con el servicio de agua potable, la empresa Sedalib tardó meses en abastecer el recurso hídrico a miles de personas y cuando lo hizo habría utilizado camiones cisternas que no cuentan con las condiciones de salubridad necesarias. Además, presuntamente, no realizó el monitoreo ni el control del cloro, situación que podría afectar la salud de la población beneficiada.

Otro punto cuestionable es que la empresa Sedalib contaba desde febrero de este año con el presupuesto para cumplir con la tarea de llevar agua gratis a personas de bajos recursos económicos, pero como no ha logrado ejecutar la totalidad de los recursos, es probable que tenga que devolver ese dinero al erario nacional.

Estas situaciones adversas han sido detectadas por la Contraloría General de la República, que mediante el Informe de Visita de Control Nº 016-2025-OCI/0264-SVC ha notificado al presidente del directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, para que en el poco tiempo que resta del año pueda implementar las acciones correctivas.

CONVENIO

Ahora bien, para que Sedalib pueda contar con los recursos que le permita poner en marcha la distribución gratuita del agua potable a la población en condición de pobreza y pobreza extrema se firmó, a inicios de este año, un convenio con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

En efecto, el 5 de febrero, el Ejecutivo autorizó la transferencia de S/ 1,115,368,91 para financiar el plan de Sedalib. El objetivo era llevar el agua a 13,962 personas de los diversos sectores de los distritos de Alto Trujillo, La Esperanza (parte alta) y Huanchaco (centro poblado El Milagro).

Sin embargo, Sedalib recién empezó a distribuir el agua el 15 de setiembre y de acuerdo con su plan de trabajo, el presupuesto que consignó para ello fue de S/ 371,101, 28; es decir, el 33% de los recursos con los que cuenta.

DESCONTROL

Otra situación adversa que detectó la Contraloría es que Sedalib no consignó en las actas de entrega la totalidad del número de beneficiados. Tampoco realizó campañas de sensibilización y de medidas sanitarias a la población, lo que podría afectar la correcta distribución y el uso adecuado del agua potable.

No obstante, un punto que es bastante grave tiene relación a las condiciones de los camiones cisternas utilizados para llevar y distribuir el agua, pues, según el órgano de control, en el compartimiento de almacenaje de los cuatro vehículos presentan óxido en las paredes internas.

Correo se contactó con el presidente del directorio de Sedalib, Frank Sánchez, y sobre el tema en cuestión dijo que la gerencia general ya está tomando las acciones administrativas correspondientes para el deslinde de responsabilidad de los funcionarios que estuvieron a cargo, pues, desde su punto de vista, hubo “negligencia” por parte de quienes estuvieron a cargo del plan de distribución de agua gratis.