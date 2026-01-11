El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que se han pronosticado lluvias en la sierra de la región La Libertad hasta este martes, por lo que no se descarta que se registren nuevas precipitaciones por trasvase en Trujillo y otras provincias de la costa. En ese sentido, pidió estar alertas para evitar imprevistos.

Hay que indicar que las últimas lluvias registradas la madrugada del sábado originaron la inundación de 33 zonas en Trujillo, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

En esta ciudad se reportaron precipitaciones de 8 milímetros por metro cuadrado.