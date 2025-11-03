A 26 años y un mes de pena privativa de libertad efectiva fue sentenciado Ander Romario Salvador Lázaro, como autor del delito contra la dignidad humana en la modalidad de explotación sexual en agravio de una menor de edad.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) de La Libertad obtuvo esta condena contra Salvador Lázaro, quien también deberá pagar una reparación civil de 50 mil soles a favor de la agraviada.

El caso

Fiscalía expuso ante los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio, que el acusado, Ander Romario Salvador Lázaro, cometió el delito al haber captado a la víctima menor de edad, vía la red social Facebook desde su cuenta “Lucero Acevedo”, ofreciéndole ganar 600 soles diarios, para luego, solicitarle algunas fotos y su número de celular, ordenándole después, que concurra a un hotel, en donde la estarían esperando, concurriendo la menor bajo las indicaciones del hoy condenado, al hotel en donde en la habitación indicada, encontró a un hombre, con quien llegó a mantener relaciones sexuales, el cual ya había cancelado al sentenciado Salvador Lázaro, la suma de 200 soles por el encuentro sexual con la menor.

Asimismo, Fiscalía sostuvo que, Ander Romario Salvador Lázaro, contactó por segunda vez a la menor para que brinde otro servicio sexual, ofreciéndole pagar la suma de 800 soles por el servicio anterior y el actual, negándose reiteradamente la menor agraviada, por lo que el condenado amenazó a la menor con publicar en redes sociales, los videos que solicitó el primer cliente, le grabe, doblegando así la voluntad de la menor, inclusive, y logrando que la menor concurra a un segundo hotel, hasta donde llegó el sentenciado para relacionar con la menor (provecho propio); siendo intervenido en la habitación junto a la menor por personal policial, debido a la denuncia que formulara la mamá de la amiguita de la menor, a quien le había contado, por no saber que hacer.

El Ministerio Público recuerda a la ciudadanía que la pena por el delito contra la dignidad humana en su modalidad de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en su forma agravada, es de hasta cadena perpetua, conforme al Código Penal.