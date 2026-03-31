El Juzgado Penal Colegiado de La Libertad condenó a dos hombres por el delito de extorsión agravada en agravio de la empresa de transportes El Cortijo, que cubre la ruta Trujillo-El Porvenir y viceversa.

Se trata de Guillermo Loyola Mercedes, quien recibió 21 años, 2 meses y 16 días. También fue sentenciado Ricardo Veneros Monzón, a quien se les impuso la pena de 8 años, 11 meses y 4 días.

Según el Ministerio Público, la madrugada del 14 de enero de 2025, atacaron con aparatos explosivos el local de la mencionada empresa que se sitúa en el distrito de El Porvenir. La explosión dejó daños materiales y afectó a 14 viviendas aledañas.

Capturados

El personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este tomó conocimiento de las características de los autores de los hechos, así como el vehículo en el cual habrían huido, motivo por el cual se realizó el operativo correspondiente, logrando observar la unidad vehicular y del mismo dos ocupantes, identificando a su conductor como Guillermo Loyola Mercedes y al copiloto como Ricardo Veneros Monzón, los mismo que fueron detenidos por el delito de extorsión agravada en agravio de la empresa de transportes El Cortijo.