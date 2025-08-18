Personal del grupo de Intervenciones Rápidas Municipales (IRAM) retiró a un grupo de extranjeros que pernoctaban en los óvalos Miguel Grau y La Marina, en Trujillo.
Los efectivos de seguridad ciudadana acudieron al lugar para desalojar a personas de nacionalidad venezolana que habían instalado frazadas en las áreas verdes de La Marina y así poder dormir.
Mientras tanto, en el óvalo Grau se encontró a varios jóvenes durmiendo en la vereda, causando preocupación y temor entre los transeúntes de las urbanizaciones La Perla y Santa María.
Los agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo lograron recuperar la tranquilidad, el orden y la seguridad en el lugar.
LE PUEDE INTERESAR
- Trujillo: 80 motos para la Policía siguen en un almacén
- César Acuña expulsa a Juan José Fort de APP: “No voy a permitir que malogren la imagen del partido”
- La Libertad: Alianza Para el Progreso expulsa a Juan José Fort por denuncias
- La Libertad: César Acuña cesa a dos gerentes por obras adjudicadas a joven
- Consejeros piden más cambios en el Gobierno Regional de La Libertad
- La Libertad: Presidentes de comisiones en el Congreso tienen cuestionamientos
- La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió