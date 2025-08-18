Personal del grupo de Intervenciones Rápidas Municipales (IRAM) retiró a un grupo de extranjeros que pernoctaban en los óvalos Miguel Grau y La Marina, en Trujillo.

Los efectivos de seguridad ciudadana acudieron al lugar para desalojar a personas de nacionalidad venezolana que habían instalado frazadas en las áreas verdes de La Marina y así poder dormir.

Mientras tanto, en el óvalo Grau se encontró a varios jóvenes durmiendo en la vereda, causando preocupación y temor entre los transeúntes de las urbanizaciones La Perla y Santa María.

Los agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo lograron recuperar la tranquilidad, el orden y la seguridad en el lugar.