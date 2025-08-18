Debido a que trabajarán en un área muy sensible, donde manejarán equipos de alta tecnología e información clasificada, un total de 20 policías fueron evaluados a través de la prueba del polígrafo en Trujillo. El objetivo es tener una idea de la integridad de cada uno de ellos y saber si caminan por la senda de la verdad.

Así lo reveló ayer el gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel (r) PNP Edwin Dávila Paredes.

El funcionario también informó que desde la próxima semana se implementará en Trujillo el “patrullaje aéreo”, con 40 drones que permitirán realizar identificación facial y lectura de placas de vehículos.

ENTRENADOS

Para ello se seleccionaron a 50 policías diestros en el uso de la tecnología.

Veinte de ellos tuvieron que pasar la prueba del polígrafo, pues estarán encargados del uso de las computadoras con sistemas de georreferenciación de celulares y otros equipos de alta tecnología que permitirán extraer información incriminatoria a delincuentes.

“Serán responsables del manejo de esta información sensible y por ello se ha seleccionado al personal idóneo. Van investigar casos de extorsión y otros delitos graves. Se requiere a los más probos, porque ellos van a ver los contenidos de los celulares y la investigación tiene que ser prolija”, agregó.

COMPRA

En este punto hay que indicar que el Gobierno Regional de La Libertad ha adquirido equipos multifuncionales de alta tecnología para la Policía, destinados a labores de inteligencia y prevención policial .

Entre esos equipos hay 40 drones que permitirán implementar el denominado “patrullaje aéreo”. Con estos dispositivos que permiten el uso de la inteligencia artificial se podrá tomar fotos a las placas de vehículos sospechosos. También servirán para realizar identificación facial.