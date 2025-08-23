A fin de acercar los servicios de control judicial a la ciudadanía, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control – La Libertad (ODANC) instalará este jueves 28 de agosto, en el Mercado Zonal Palermo (ex Mayorista), la mesa itinerante denominada “La queja que mejora la Justicia”.
Durante la actividad se brindará atención gratuita a usuarios que consideren que sus procesos judiciales no se tramitan conforme a ley. La jornada se desarrollará de 1:00 a 4:00 p.m. en la oficina de administración del centro de abastos.
“Para nosotros es un hecho histórico, porque por primera vez nuestro mercado será sede de esta mesa itinerante. Nuestros comerciantes, trabajadores y clientes tendrán la oportunidad de ser escuchados y atendidos directamente”, destacó Adriana Rodríguez Chu, dirigente del mercado.
En esa misma línea, Manuel Sosaya López, presidente de la ODANC – La Libertad, subrayó la finalidad de la jornada. “Queremos facilitar el acceso a la justicia y que los ciudadanos no tengan barreras para presentar sus reclamaciones. Con esta iniciativa buscamos que cada usuario pueda hacer valer sus derechos de manera rápida, directa y sin costo”, sostuvo.
