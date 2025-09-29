A balazos fue asesinado la noche del domingo un chofer de colectivo informal dentro de su automóvil en el distrito de El Porvenir.

La víctima mortal fue identificada como Eddin Emerson Chilcho Villanueva, quien al momento del ataque se encontraba cubriendo la ruta Gran Chimú (El Porvenir)-Trujillo y viceversa.

A SANGRE FRÍA

Por información de algunos testigos, minutos antes de las 7:30 de la noche, Eddin Chilcho, se encontraba abordo del automóvil de placa de rodaje T2W-097 por inmediaciones de la primera etapa del sector Víctor Raúl Haya de la Torre. Sin embargo, terminó siendo interceptado por criminales que, al parecer, se movilizaban en una motocicleta y le dispararon sin compasión a la altura de la ventana del conductor.

Chilcho Villanueva recibió varios impactos de bala y quedó dentro de su unidad vehicular. Los moradores que se encontraban por la zona se percataron del incidente y solicitaron el apoyo del personal de serenazgo de El Porvenir y de la comisaría de Sánchez Carrión.

El transportista fue socorrido y auxiliado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes lo llevaron de emergencia al Hospital Santa Isabel de El Porvenir; sin embargo, no resistió debido a la gravedad de sus heridas y murió en el nosocomio.

AMENAZAS

Luego de este atentado, una organización criminal que había difundido el viernes último un video advirtiendo que iban a matar a los choferes de los colectivos llamados “piratas” que suelen circular por Gran Chimú, en El Porvenir, se atribuyeron este homicidio.

“El atentado es una prueba más para que se den cuenta que nosotros no jugamos. Aquí se advirtió (...) La cosas son prácticas y sino se alinean (...) vamos a seguir con la matanza (...)”, aseguran y amenazan con quemar y matar más choferes.