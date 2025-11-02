Por error, criminales asesinaron al empresario zapatero Eric Estivin Pérez Pachamango (39) cuando esperaba a sus dos hijas al frente de un colegio que se sitúa en la cuadra 5 de la calle María Parado de Bellido, en el distrito de El Porvenir. Así informó el coronel PNP Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo.

“Según las primeras diligencias realizadas, se ha podido conocer que el sicario que ya ha sido identificado, se había equivocado de blanco objetivo y había atacado a un vehículo que por error terminaba su placa en el dígito 216, cuándo el objetivo, a quienes ellos (sicarios) habían encargado, terminaba con el 16″, indicó Huamán Mariano.

Asimismo, la Policía detalló que hay cuatro detenidos por este hecho de sangre.

Como se conoce, el hecho de sangre ocurrió el viernes 31 de octubre en el distrito zapatero. La víctima mortal deja tres hijas en la orfandad.