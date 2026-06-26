A balazos fue asesinado la tarde de este viernes Carlos León Cabrera, de 33 años, cuando se encontraba en el interior de un local de venta de gas en la urbanización 8 de Setiembre, en el distrito de Casa Grande, en Ascope. Además, un ciudadano venezolano resultó herido.

Según versiones preliminares, desconocidos irrumpieron en el predio y realizaron múltiples disparos. Los vecinos, alertados por la situación, socorrieron a León Cabrera hasta el hospital de la localidad; sin embargo, el médico de turno certificó su deceso.

La persona herida fue identificada como Daniel Colmenares Moreno, de 25 años.

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