El secretario general del Sindicato de Empleados de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Ulises Rodríguez Cadillo, informó que el último viernes en horas de la noche el alcalde Mario Reyna Rodríguez convocó a una reunión para abordar el reclamo del incumplimiento del pacto colectivo 2025 y 2026.

A la cita acudieron otros dirigentes sindicales y tras un intercambio de opiniones se acordó que una comisión visitará en los siguientes días las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la capital.

Ulises Cadillo mencionó que se ha coordinado con el congresista Alex Paredes, quien es miembro de la Comisión de Trabajo, para que haga de mediador ante los funcionarios del MEF.