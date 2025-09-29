La medida afectará a más del 50 % de usuarios. Se busca garantizar el abastecimiento del servicio en zonas críticas.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) monitoreará las acciones que ejecute Sedalib durante la restricción programada del agua potable, debido a trabajos de limpieza y mantenimiento en la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del Proyecto Especial Chavimochic.

La intervención, que se extenderá del 29 de setiembre al 11 de octubre, afectará a más del 50 % de los usuarios de Trujillo y distritos aledaños. Durante este periodo, se aplicarán cortes interdiarios en distintos sectores y el abastecimiento por red se priorizará en zonas críticas y con camiones cisterna.

Al respecto, el regulador monitoreará el cronograma de abastecimiento alternativo, tanto por red como mediante camiones cisterna y los puntos fijos ubicados en los pozos operados por Sedalib. Asimismo, verificará que se priorice el suministro a establecimientos esenciales como centros de salud, comisarías y estaciones de bomberos.

El regulador recordó que Sedalib debe informar oportunamente a los usuarios sobre los planes de acción, cronogramas de restricción y zonas afectadas, mediante sus canales oficiales y centro de atención telefónica.

