La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) monitoreará las acciones que ejecute Sedalib durante la restricción programada del agua potable, debido a trabajos de limpieza y mantenimiento en la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del Proyecto Especial Chavimochic.

La intervención, que se extenderá del 29 de setiembre al 11 de octubre, afectará a más del 50 % de los usuarios de Trujillo y distritos aledaños. Durante este periodo, se aplicarán cortes interdiarios en distintos sectores y el abastecimiento por red se priorizará en zonas críticas y con camiones cisterna.

Al respecto, el regulador monitoreará el cronograma de abastecimiento alternativo, tanto por red como mediante camiones cisterna y los puntos fijos ubicados en los pozos operados por Sedalib. Asimismo, verificará que se priorice el suministro a establecimientos esenciales como centros de salud, comisarías y estaciones de bomberos.

El regulador recordó que Sedalib debe informar oportunamente a los usuarios sobre los planes de acción, cronogramas de restricción y zonas afectadas, mediante sus canales oficiales y centro de atención telefónica.