Cuidado. Justo Vera Paredes, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) Trujillo, advirtió que se ha detectado un riesgo relevante en el distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad, que podría afectar el normal desarrollo de los comicios, principalmente en la etapa del escrutinio.

Sucede que se han venido registrando continuas interrupciones del servicio de energía eléctrica que administra y abastece el Proyecto Especial Chavimochic (PECh) en dicha jurisdicción.

El problema es bastante preocupante, toda vez que un corte de luz no solo generaría retrasos en el proceso electoral, sino que también puede provocar cuestionamientos o un conflicto en estos comicios.

SON MILES

El representante del JEE precisó que este riesgo adquiere relevancia si se considera que el distrito de Chao cuenta con cinco locales de votación y 102 meses de sufragio.

Esto, obviamente, representa una importante carga operativa y la necesidad de asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo adecuado del proceso electoral.

En ese sentido, mediante Oficio N°001045-2026, Justo Vera le advirtió al gerente general del PECh, Jhon Cabrera Carlos, que de presentarse las interrupciones en el servicio de energía eléctrica hoy, domingo, podría constituir en un factor detonante de situaciones de conflictividad, ya que se generaría la percepción de falta de transparencia o irregularidades en el proceso de escrutinio.

Es por ello que el JEE solicita al representante del PECh que en el ámbito de sus competencias adopte las acciones preventivas necesarias para garantizar la continuidad y adecuado suministro del servicio de energía eléctrica en todos los locales de votación de la provincia de Virú, pero con especial énfasis en el distrito de Chao durante la presente jornada electoral.

ACCIONAN

Ante la solicitud del JEE, el gerente del PECh, Jhon Cabrera, respondió que se ha implementado un plan de contingencia operativo para evitar algún contratiempo con la energía eléctrica.

Detalló en el Oficio N°000854-2026 que se ha designado dos cuadrillas de emergencia y personal técnico de la zona que estarán disponibles para atender cualquier eventualidad en el distrito de Chao durante la jornada electoral.

Además, se han hecho inspecciones y mantenimiento a las redes de distribución y subestaciones en locales de votación.