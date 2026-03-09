La crisis por el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV), debido a la rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú en Cusco, ha conllevado al incremento de los precios de la gasolina, diésel y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) en grifos a nivel nacional. Esta situación ha generado un profundo malestar en los afiliados a los diferentes gremios de transporte, pues ven que el Estado no interviene para darle una pronta solución a este problema que cada día se agudiza.

La Confederación de Transportistas Terrestres del Perú ha anunciado que, debido a esta situación, se evalúa acatar un paro indefinido este jueves 12 de marzo. Los representantes de los gremios de la región La Libertad han informado que mantienen permanente comunicación con su pares de la capital y es bastante probable que se sumen a esta medida de protesta.

PASAJES SUBEN

Vicente Liñan, presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull ) sostuvo que hoy mantendrán un nuevo contacto con dirigentes de Lima para definir plegarse al paro del jueves 12.

“El GLP y el diésel han subido sus precios de forma considerable y es constante el incremento. Ya vamos cinco días así. Esto lleva a que cada transportista, dependiendo de sus necesidades, decida incrementar el precio de los pasajes y cargarle al ciudadano, pero eso no es dable. En ese sentido, pedimos a la ciudadanía apoyar el paro, a fin de canalizar un reclamo conjunto para que el Gobierno entienda que mucha gente vive el día a día y es perjudicial subir precios de combustible”, manifestó.

El dirigente indicó que, por ahora, los agremiados al Certull no han incrementado el precio de los pasajes. “Pero, eso depende de los gastos de mantenimiento de cada uno. Ellos hacen un promedio y ya verán si suben o bajan, pero de lo que sé hasta ahora no han subido”, recalcó.

José Villanueva Ortiz, representante de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad (Astrell), indicó que hoy se celebrará una reunión entre los afiliados y dirigentes de la capital para definir si acatan el paro.

Explicó que la escasez de GNV en el país no debe ser motivo para que en Trujillo los grifos hayan decidido subir el precio del GLP y la gasolina, pues solo el 3% de vehículos utiliza GNV.

“En Lima es una situación distinta, pues el 90% de vehículos funciona con GNV; sin embargo, acá (Trujillo) todos siguen usando gasolina y GLP, y no puede ser posible que lo que antes costaba (gasolina Premium) S/ 16 ahora cueste S/ 23. No puede subir en esa proporción. Por eso es que empiezan a subir los pasajes. ¿Quién cubre esa diferencia? El transportista no lo va a hacer, pues de lo contrario ya no trabajaría. Lo tiene que cubrir el pasajero y es la población la que se perjudica”, enfatizó.

Villanueva detalló que de definirse el paro del 12 de marzo, en La Libertad paralizarán sus actividades 1,500 combis, el mismo número de microbuses, 1,000 colectivos y 15,000 taxis. “Eso es en teoría, porque siempre hay gente que prefiere no acatar”, agregó.