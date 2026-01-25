La tecnología tiene como efecto generar importantes cambios en el hábito de compras en el consumidor digital, toda vez que cada día crece y surgen modificaciones en el comercio electrónico. A fin de analizar el comportamiento del ciudadano trujillano e identificar sus hábitos, motivaciones, canales, factores de confianza y barreras en estas transacciones comerciales vía Internet, la agencia consultora Mindset ha realizado un estudio que nos ofrece una radiografía del usuario local.

LO QUE INFLUYE

Por ejemplo, una de los primeros resultados de este estudio está relacionado a lo que motiva y detona la compra en el consumidor trujillano.

Las promociones y descuentos por cantidad y ofertas especiales motivan decisiones rápidas, generando la sensación de oportunidad. Mientras, las redes sociales actúan como disparadores directos de compra gracias a la publicidad, reseñas y contenido viral. Varios de los participantes mencionaron haber comprado productos solo por verlos en TikTok o Instagram.

Ahora bien, para adquirir el producto se necesita generar confianza y ese constructo de seguridad y credibilidad lo generan fotos reales del producto, reseñas verificadas, experiencia previa, reputación y tiempo en el mercado.

En contraparte, lo que despierta desconfianza son los comentarios negativos, publicidad engañosa o exceso de edición, además de los envíos que no brindan seguimiento.

Los factores que hacen que un consumidor abandone el carrito son: costo de envío muy alto, falta de claridad en entrega y garantía y tiempo de delivery demasiado largo.

Al realizar pagos digitales después de una compra online, la mayoría de los entrevistados durante el estudio destacaron aspectos positivos, especialmente al usar Yape y Plin, debido a que son rápidos, prácticos y fáciles de usar. No obstante, aún hay aspectos negativos como el miedo al fraude por robo de datos (clonación, filtración de información, estafas). Hay casos de vaciamiento de cuentas tras robo del celular y percepción de poca seguridad.

Además, existen barreras que restringen pagos digitales: por riesgo a estafas los usuarios mantienen poco saldo en Yape/Plin. También figura la dificultad para usar correctamente aplicaciones y procesos online, problemas de conexión y fallas en las apps.

USO DE INTERNET

Otro resultado relevante fue determinar que más del 65% de los consumidores trujillanos pasan más de 4 horas diarias conectados a Internet. Este dato, según Mindset, confirma un entorno de alta exposición digital, pero no necesariamente de alta conversión. “El problema no es la visibilidad, es credibilidad”, resalta.

En cuanto a la frecuencia de compra digital es todavía moderada y selectiva, pues predomina el consumo ocasional, lo que evidencia que el ecommerce (comercio electrónico) aún no es hábito, sino alternativa. Existe una enorme oportunidad de crecimiento si se reduce el riesgo percibido.

PREFERIDAS

En cuanto a los canales de mayor frecuencia de compras online, las redes sociales —con un 64%— superan a las webs oficiales. El consumidor prefiere entornos familiares, sociales y móviles.

El pago contra entrega es el más frecuente con un 45.5%. Mientras que Yape se consolida como el medio más usado y confiable con un 71%. Le siguen Plin, con 44%, y tarjeta de crédito, con 42%.