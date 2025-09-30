En reunión de coordinación con moradores de la urbanización Soliluz, efectuada en el parque N.º 3, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, se comprometió a terminar este año la elaboración del expediente para hacer el polideportivo que los vecinos solicitan y que para el próximo se verá el financiamiento para su ejecución.

Respecto al expediente para el polideportivo, adelantó que estará listo en mes y medio y que regresará pronto a socializarlo con los vecinos.

“Vamos a exponer públicamente lo que se proyecta en el expediente técnico que se va a elaborar”, precisó.

También destaco que se trabajará de manera conjunto con los vecinos.

“Empecemos a trabajar este proyecto juntos, luego buscaremos el financiamiento. Hay que darle forma al proyecto. No vengo a ofrecerles ejecutarlo directamente. Lo que vengo es a ofrecer trabajo mancomunado y en el camino iremos viendo cuánto se avanza. Veamos que parte del parque es para el polideportivo, para independizar el área e inscribirla en Registros Públicos y seguir avanzando”, remarcó.

Los vecinos informaron a la autoridad edil que un grupo de adultos mayores se reunían en el parque y en otros lugares para practicar dibujo, pintura, baile, tai chi y otras actividades recreativas, solicitando se vea la posibilidad de dotarlos con un local para ello, el que también será utilizado por los niños de la urbanización.