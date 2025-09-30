Alcalde de Trujillo se reunió con los vecinos.
Alcalde de Trujillo se reunió con los vecinos.

En reunión de coordinación con moradores de la urbanización Soliluz, efectuada en el parque N.º 3, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, se comprometió a terminar este año la elaboración del expediente para hacer el polideportivo que los vecinos solicitan y que para el próximo se verá el financiamiento para su ejecución.

Respecto al expediente para el polideportivo, adelantó que estará listo en mes y medio y que regresará pronto a socializarlo con los vecinos.

“Vamos a exponer públicamente lo que se proyecta en el expediente técnico que se va a elaborar”, precisó.

También destaco que se trabajará de manera conjunto con los vecinos.

“Empecemos a trabajar este proyecto juntos, luego buscaremos el financiamiento. Hay que darle forma al proyecto. No vengo a ofrecerles ejecutarlo directamente. Lo que vengo es a ofrecer trabajo mancomunado y en el camino iremos viendo cuánto se avanza. Veamos que parte del parque es para el polideportivo, para independizar el área e inscribirla en Registros Públicos y seguir avanzando”, remarcó.

Los vecinos informaron a la autoridad edil que un grupo de adultos mayores se reunían en el parque y en otros lugares para practicar dibujo, pintura, baile, tai chi y otras actividades recreativas, solicitando se vea la posibilidad de dotarlos con un local para ello, el que también será utilizado por los niños de la urbanización.

