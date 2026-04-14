El actual congresista Víctor Flores Ruiz se perfila como próximo senador regional por La Libertad, luego de que Fuerza Popular, partido con el que candidateó, ganara la primera vuelta electoral.

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De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), al 57.011% de votos contabilizados, Keiko Fujimori se impuso a sus contrincantes y solo espera a su rival en la segunda vuelta.

Así van

La votación para el Senado no fue tan diferente al sufragio presidencial. En La Libertad, según la Onpe, obtuvo mayor respaldo Fuerza Popular, seguido por Juntos por el Perú y Renovación Popular. Un poco más atrás vienen el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras, el Apra y Un Camino Diferente. Ellos ocupan las siete primeras posiciones, de 33 fórmulas inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El porcentaje de actas procesadas para la Cámara de Senadores Regionales aún es bajo (1.528%), pero las ubicaciones reportadas permitirían conocer quiénes pelearían palmo a palmo por la única curul que se le otorga a La Libertad. Esto teniendo en cuenta que ingresa el postulante más votado del partido que lidera los sufragios.

Quien tiene más probabilidades de hacerse con ese escaño sería Víctor Flores, que postuló con el 1 en Fuerza Popular. Él, de acuerdo con la Onpe, está obteniendo más votos que su correligionaria Estela Briceño Uceda (Número 2).

En Juntos por el Perú aún mantiene una ligera esperanza Nelly Chávez Vílchez. En tanto, el postulante de Renovación Popular Víctor León Álvarez se habría quedado prácticamente sin chances, debido a que su partido va tercero en la elección al Senado. En este caso hay que precisar que no obtendría una curul pese a tener más votos que sus rivales políticos.

CONTEO

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (Odpe) de Trujillo, Yury Ponte, informó que están trabajando las 24 horas para poder sacar adelante este proceso electoral. Agregó que ayer recabaron el material electoral proveniente de diversos locales electorales.

Sobre el procesamiento de información, dijo que, respecto a la elección presidencial en Trujillo, ya contabilizaron el 85% de sufragios. Además, hay actas observadas que serán derivadas al Jurado Electoral Especial para que las resuelvan en las próximas horas.