Frente al preocupante incremento de la inseguridad en la provincia de Virú, la comuna provincial organizó el segundo foro “Virú al 2030: Paz, Seguridad y Justicia para el Desarrollo”, evento que contó con el apoyo de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS) y reunió a representantes de la comunidad, el Estado y la empresa privada.

Durante el encuentro, el alcalde provincial de Virú, Javier Mendoza Torres, señaló que esta provincia es actualmente 7.28 veces más peligrosa que el promedio nacional, reflejado en el aumento de 1,500 % en las denuncias por extorsión en los últimos cinco años, lo que equivale a un nuevo caso cada 22 horas.

Además, recordó que entre 2018 y 2024 se registraron 205 homicidios en la provincia, cifra que evidencia la magnitud del problema. Solo en agosto de este año, la tasa de homicidios alcanzó los 27.39 por cada 100,000 habitantes, muy por encima del promedio nacional (3.76), Lima (4.43) y Trujillo (6.38).

El teniente general y comandante general de la PNP, Óscar Arriola, destacó en su ponencia titulada “Articulación institucional para enfrentar la criminalidad en la provincia de Virú” la necesidad de trabajar unidos: Estado, sociedad civil y empresa privada, para hacer frente a la ola delictiva.

El general Arriola, tras anunciar que el equipo de inteligencia se quedará de manera permanente en Virú, destacó la importancia que las instituciones trabajen en forma articulada para enfrentar la delincuencia.

“Nosotros, desde la Policía Nacional, tenemos un doble compromiso para trabajar mucho más para bajar los estándares de violencia que azotan a nuestro pueblo”, indicó.