Un choque entre un camión pequeño de carga de productos alimenticios y una camioneta provocó el cierre parcial de la avenida Argentina, en el sentido que va del Callao hacia Lima, a la altura del centro comercial La Cachina, en el Cercado de Lima, según informó América Noticias.
El accidente se registró específicamente en la intersección del jirón Beltrán con la avenida Argentina, generando un tránsito vehicular intenso y desvíos obligatorios para los conductores que se dirigen hacia el centro de Lima.
Lee: Calor y bochorno marcan el inicio del verano 2026 en Lima con temperaturas de hasta 29 °C
Bomberos trabajan para liberar la vía
Efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se encuentran en el lugar realizando labores para retirar uno de los vehículos involucrados. El camión pequeño quedó recostado de costado, lo que obligó al uso de gatas hidráulicas para intentar colocarlo nuevamente sobre sus llantas.
Durante los trabajos, los bomberos tuvieron que retirar parte de la carga, compuesta principalmente por harina de trigo, con el fin de reducir el peso del vehículo y facilitar su movilización.
Lee también: SJL: dos adolescentes son asesinados con casi 20 disparos en sector Huáscar durante la madrugada
Riesgo durante las maniobras
En un primer intento el peso del camión superó la capacidad de las gatas hidráulicas, generando un momento de riesgo para el personal de emergencia, ya que un bombero pudo haber quedado atrapado entre la estructura del camión y el pavimento.
Las labores continúan con extrema precaución mientras se busca restablecer la circulación vehicular.
VIDEO
TE PUEDE INTERESAR
- Asesinan a transportista por presunta extorsión en San Martín de Porres
- SJL: explosivo causa daños en portón de empresa Cinco Estrellas en Jicamarca
- Policía desbarata redes de tráfico de drogas en Lima sur
- Carabayllo: motociclistas lanzan explosivo al domicilio del alcalde Pablo Mendoza a metros de comisaría
- Madre e hija baleadas en San Juan de Miraflores tras ataque armado en la Panamericana Sur
- Bajada de los Baños colapsó en Año Nuevo: Bañistas temen por desbordes en puente peatonal