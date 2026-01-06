Un choque entre un camión pequeño de carga de productos alimenticios y una camioneta provocó el cierre parcial de la avenida Argentina, en el sentido que va del Callao hacia Lima, a la altura del centro comercial La Cachina, en el Cercado de Lima, según informó América Noticias.

El accidente se registró específicamente en la intersección del jirón Beltrán con la avenida Argentina, generando un tránsito vehicular intenso y desvíos obligatorios para los conductores que se dirigen hacia el centro de Lima.

Bomberos trabajan para liberar la vía

Efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se encuentran en el lugar realizando labores para retirar uno de los vehículos involucrados. El camión pequeño quedó recostado de costado, lo que obligó al uso de gatas hidráulicas para intentar colocarlo nuevamente sobre sus llantas.

Durante los trabajos, los bomberos tuvieron que retirar parte de la carga, compuesta principalmente por harina de trigo, con el fin de reducir el peso del vehículo y facilitar su movilización.

Riesgo durante las maniobras

En un primer intento el peso del camión superó la capacidad de las gatas hidráulicas, generando un momento de riesgo para el personal de emergencia, ya que un bombero pudo haber quedado atrapado entre la estructura del camión y el pavimento.

Las labores continúan con extrema precaución mientras se busca restablecer la circulación vehicular.

