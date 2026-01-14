El paro de transportistas en Lima y Callao se desarrolla de manera parcial en lo que va de la mañana de este miércoles 14 de enero. El alto a las operaciones del transporte formal se realiza por un periodo de 24 horas, en rechazo al incremento de la violencia que afecta al sector.

La medida de protesta que realizan los gremios del transporte obedece a la ola de atentados, extorsiones y cobro de cupos a empresas y conductores.

La medida fue acordada tras reuniones entre los principales dirigentes, quienes cuestionan la falta de avances en la reglamentación de la Ley 32490, considerada fundamental para enfrentar la inseguridad que se vive en la capital.

Cabe precisar que el paro fue adelantado debido a recientes ataques al sector, cobrando la vida de choferes-

De acuerdo a los dirigentes del sector, en lo que va del año se han registrado al menos ocho atentados y un fallecido diario en las últimas semanas. “Queremos acciones concretas y menos show”, dijo un conductor esta mañana en alusión al presidente José Jerí.

SIGUE EN VIVO:

8 :57a.m. Paro de transportes: Universidades disponen clases y trabajo remoto para hoy

La paralización de labores convocada por gremios de transportistas para este miércoles 14 de enero llevó a universidades públicas y privadas a adoptar medidas excepcionales con el fin de garantizar la continuidad de sus actividades académicas y administrativas, así como la seguridad de estudiantes y trabajadores.

8:51 a.m. Minsa garantiza atención normal en hospitales de Lima pese a paro de transportistas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los institutos, establecimientos de salud y hospitales de Lima Metropolitana brindarán atención con total normalidad, pese al anuncio de una paralización de transportistas prevista para hoy martes 14 de enero.

8:17 a.m. Paro de transportes: Desplazan a más de 13 mil policías a puntos estratégicos de Lima

Más de 13,000 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron desplegados desde la madrugada de este miércoles 14 de enero en diversos puntos estratégicos de Lima Metropolitana, como parte del plan de seguridad y prevención ante el paro convocado por un sector del gremio de transportistas.

8:00 a.m. PNP dispone buses en condición de reserva para trasladar gratuitamente a los ciudadanos en caso de contingencias o interrupciones del servicio de transporte público

7:49 a.m. Ciudadanos esperan unidades del transporte urbano a fin de llegar a sus lugares de trabajo y otros destinos.

6:30 a.m. Ministerio de Trabajo anuncia medidas para trabajadores por paro de transportistas de este 14 de enero

Frente al paro anunciado por un sector de transportistas para este miércoles 14 de enero, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) instó a los empleadores a aplicar medidas laborales flexibles a fin de evitar afectaciones a los trabajadores que podrían tener problemas para llegar a sus centros de trabajo.

6:00 a.m. ATU garantiza operación del transporte masivo pese a paro anunciado

Ante el paro de transporte convocado para este miércoles 14 de enero, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que los sistemas bajo su administración mantendrán sus operaciones habituales para atender a los usuarios durante la jornada.