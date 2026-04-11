A pocas horas de las elecciones, se registraron extensas colas en una sede del Reniec en Santa Anita, donde decenas de ciudadanos acudieron desde la madrugada para realizar trámites de último momento relacionados con su DNI.
De acuerdo con un informe de América Noticias, algunos usuarios denunciaron la presunta venta de lugares en la fila, con cobros que oscilarían entre 10 y 15 soles.
Un vecino indicó que espera desde las 2 de la mañana y cuestionó que otras personas lucren con la necesidad de quienes buscan ser atendidos.
“Hay gente inescrupulosa que viene y vende su cola y nos retrasa a nosotros”, manifestó.
Otro ciudadano señaló que, ante la larga espera, optó por alquilar una silla para permanecer en la fila, lo que le costó un sol. La situación refleja las dificultades que enfrentan los usuarios en la antesala de los comicios.
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