Cámaras de seguridad de San Isidro registraron a un hombre que habría arrojado veneno en áreas verdes del distrito, hecho que coincide con la muerte de varias mascotas en los últimos días.

El video, grabado el viernes 10 de octubre a las 5:26 p. m., muestra al sujeto en la intersección de la calle Ricardo Angulo con calle 28.

En las imágenes se observa a un hombre con camiseta de fútbol y gorra que saca algo de una bolsa negra y lo lanza al césped.

Este acto fue relacionado por los vecinos con el reciente envenenamiento de animales en la zona, lo que ha causado indignación y temor entre los residentes. Varias familias denunciaron que sus mascotas murieron tras pasear por esos jardines.

“Mi perrita falleció al día siguiente de caminar por ahí. No entendíamos qué pasó hasta que vimos la noticia”, contó una vecina afectada a América Noticias.

La Municipalidad de San Isidro presentó una denuncia formal y anunció que los videos serán entregados al Ministerio Público para identificar al sospechoso. Según informó, el hombre habría ingresado a una vivienda en la calle Angulo después del hecho, lo que podría facilitar su ubicación.

La comuna reforzó la vigilancia en parques y calles, y pidió a los vecinos brindar cualquier información que ayude a las investigaciones.