La provincia de Huacho registró una jornada de extrema violencia luego de que seis personas fueran asesinadas en un lapso menor a doce horas, según información policial a la que accedió América Noticias.

Dos de las víctimas fueron atacadas a balazos mientras se encontraban en una losa deportiva de la zona del Paraíso. Se trata de Walter Ramos Leyva y Edequiel Torres Villadeza, quienes realizaban ejercicios de calentamiento con una pelota cuando fueron sorprendidos por dos sujetos encapuchados.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, los atacantes portaban cascos y armas de fuego, y dispararon directamente contra las víctimas. En el lugar, peritos de Criminalística hallaron más de 14 casquillos de bala.

Ramos Leyva falleció de manera instantánea en el campo deportivo. Torres Villadeza, de 29 años, fue trasladado al hospital de la ciudad, donde murió horas después debido a la gravedad de sus heridas.

Crimen de ciudadano extranjero en Huaura

Horas antes de este ataque, otro homicidio fue reportado en la avenida San Martín, en el distrito de Huaura. La víctima fue identificada como José Gregorio Poñero Romero, ciudadano extranjero.

Según testigos, el hombre fue interceptado por sicarios a bordo de una motocicleta cuando caminaba cerca de un instituto tecnológico. Aunque intentó huir, fue alcanzado por los disparos y posteriormente rematado en plena vía pública.

Las primeras investigaciones señalan que no se registró el robo de pertenencias, por lo que la Policía presume un posible ajuste de cuentas. El cuerpo fue trasladado a la morgue para los exámenes forenses correspondientes.

Policía investiga posible vínculo entre los crímenes

Con estos hechos, la cifra de personas asesinadas por arma de fuego en menos de doce horas ascendió a seis en la provincia de Huaura, generando alarma entre los vecinos.

Efectivos policiales reforzaron el patrullaje en zonas consideradas críticas, mientras los peritos analizan los casquillos hallados para determinar si los ataques fueron perpetrados por una misma banda criminal.

Las investigaciones se desarrollan bajo la supervisión del Ministerio Público, mientras se revisan cámaras de seguridad cercanas a los lugares de los atentados.

