Un cambio en su apariencia puso nuevamente a Christian Cueva en el centro de las redes sociales, luego de que el jugador difundiera imágenes donde se aprecia una modificación en su rostro.

Las instantáneas fueron compartidas junto al especialista Iván Medrano, quien explicó que se trató de un procedimiento orientado a mejorar la definición facial. Según detalló, este tipo de intervención busca resaltar zonas como la mandíbula y el cuello.

El propio futbolista comentó los motivos detrás de su decisión y cómo percibía su imagen antes del tratamiento.

“Me sentía cansado, me veía al espejo y por ahí… o sea, subía, bajaba, pero mantenía como que aquí el cuello…”, señaló.

Luego continuo con: “Voy a tener problemas (risas). Me ha hecho retroceder unos años. La verdad que muy contento”.