La plataforma de Meta activó dos elementos interactivos en historias para que los usuarios peruanos muestren su participación en las Elecciones Generales 2026.
La plataforma de Meta activó dos elementos interactivos en historias para que los usuarios peruanos muestren su participación en las Elecciones Generales 2026.

Con miras a la jornada electoral del 12 de abril, Instagram puso a disposición dos stickers temáticos en Perú: “Vota” y “A votar”. Ambos están disponibles desde la función de historias y pueden añadirse a fotos o videos que los usuarios publiquen en la plataforma.

El sticker “Vota” muestra un lápiz y una cédula de votación, y busca incentivar a los electores a acudir a su local de votación.

El sticker “A votar”, por su parte, funciona de manera colectiva: permite agregar una fotografía propia y visualizar las imágenes de otros usuarios que participan en la misma dinámica. Las fotos quedan visibles públicamente si el perfil no es privado y se acumulan junto a registros de procesos electorales anteriores.

Estos stickers se suman a las animaciones que los usuarios pueden incorporar desde el banco de GIFs de GIPHY y otros servicios disponibles en la plataforma.

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