Con miras a la jornada electoral del 12 de abril, Instagram puso a disposición dos stickers temáticos en Perú: “Vota” y “A votar”. Ambos están disponibles desde la función de historias y pueden añadirse a fotos o videos que los usuarios publiquen en la plataforma.

El sticker “Vota” muestra un lápiz y una cédula de votación, y busca incentivar a los electores a acudir a su local de votación.

El sticker “A votar”, por su parte, funciona de manera colectiva: permite agregar una fotografía propia y visualizar las imágenes de otros usuarios que participan en la misma dinámica. Las fotos quedan visibles públicamente si el perfil no es privado y se acumulan junto a registros de procesos electorales anteriores.

Estos stickers se suman a las animaciones que los usuarios pueden incorporar desde el banco de GIFs de GIPHY y otros servicios disponibles en la plataforma.