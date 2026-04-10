De cara a las elecciones 2026 que se realizarán este domingo, el presidente José María Balcázar aseguró que existen las condiciones necesarias para el desarrollo seguro de la jornada electoral en todo el país.

La declaración se dio durante una reunión con la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Annalisa Corrado.

El encuentro se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, donde el mandatario resaltó el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como parte de las acciones destinadas a resguardar a los ciudadanos durante el proceso de votación.

Asimismo, el jefe de Estado reiteró que el Ejecutivo respeta la autonomía de las instituciones que integran el sistema electoral y agradeció la participación de la misión internacional en el seguimiento del proceso.

Por su parte, Annalisa Corrado indicó que los observadores europeos estarán presentes no solo en Lima, sino también en diversas regiones del país.