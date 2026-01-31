Acepta el desafío. César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP) y candidato a la presidencia de la República, expresó su disposición para enfrentar en un debate político al candidato Enrique Valderrama del Partido Aprista Peruano (PAP), en el marco de las Elecciones Generales 2026.

VER MÁS: El Apra y APP se declaran la guerra en La Libertad

Al finalizar un evento partidario, el exgobernador de La Libertad comentó sobre lo planteado por su contrincante electoral.: “Sus expresiones del candidato de 38 años… parece que está picón. No acepta la derrota de 2006, porque ahorita el norte no es el APRA, el norte es APP. Y además, en la plaza no es el lugar de hablar”.

CONFIADO

Cuando los periodistas le insistieron en consultarle si aceptaba formalmente el reto de debatir con Enrique Valderrama, César Acuña se mostró confiado y apeló a sus años en la gestión pública. “Sí, para enseñarle. Recuerden que tengo experiencia; él es jovencito“, enfatizó el líder de APP.

Cabe indicar que la semana pasada, durante su visita a Trujillo, Enrique Valderrama retó a un debate público a César Acuña. El candidato aprista calificó al exgoberrnador de La Libertad como “el cáncer de la política peruana” y cuestionó su gestión.

Sin embargo, la respuesta desde tienda apepista a las expresiones de Enrique Valderrama no se hicieron esperar, pues Martín Namay, representante político en La Libertad, dijo que “APP fue el remedio para el virus del Apra”.