El pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó archivar la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
El acuerdo se adoptó con 12 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones. La reconsideración presentada minutos después fue rechazada con 9 votos a favor y 13 en contra. La sesión fue conducida por el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López.
La denuncia acusaba a Boluarte y a varios exministros por omisión impropia, dolo eventual y otros delitos relacionados con homicidio calificado y lesiones graves. Se alegaba que hubo inacción estatal frente a los hechos de violencia durante las manifestaciones.
Lady Camones, presidenta de la Subcomisión, señaló que las pruebas no acreditan que los denunciados actuaran con intención de causar muertes o lesiones ni que hayan usado la estructura del Estado para ese fin.
