Con miras a las elecciones del 12 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores culminó la distribución del material electoral destinado a los consulados peruanos en el exterior. El operativo incluyó el traslado de 33 toneladas organizadas en 4,082 cajas hacia ciudades con alta concentración de votantes.

El canciller Hugo de Zela explicó que el proceso comenzó el 22 de marzo y permitió abastecer sedes en Buenos Aires, Santiago, Barcelona, Madrid y Milán. Además, exhortó a los peruanos fuera del país a participar en la jornada.

“Cada compatriota en el exterior tiene que cumplir con su deber cívico y contribuir al fortalecimiento de la democracia”, señaló.

En cuanto a la supervisión, se informó que la misión de la Organización de los Estados Americanos estará presente tanto en Perú como en ciudades del extranjero como Barcelona, Buenos Aires, Santiago y Washington. También participarán observadores de Transparencia y universidades en localidades como Sevilla y La Plata.

Frente a la dificultad para completar mesas de votación en el exterior, se aplicará una medida excepcional que permitirá que ciudadanos asignados a otras mesas dentro del mismo local puedan integrarlas.