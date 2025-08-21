El expresidente Martín Vizcarra no cumplirá la orden de prisión preventiva en su contra, por un plazo de cinco meses, en el penal de Barbadillo en el distrito de Ate.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dejó sin efecto la resolución que disponía la reclusión del también exgobernador regional de Moquegua en dicho centro penitenciario .

IRREGULAR

A través de un memorando, con fecha 19 de agosto, el director de la Oficina Regional de Lima del INPE, Roy Luis De la Torre, comunicó la nulidad de la decisión adoptada.

La medida de trasladar al exmandatario a Barbadillo, penal que alberga a los expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, había sido aprobada por la Junta de Clasificación del Establecimiento Transitorio de Lima.

“(Se) declara la nulidad de oficio de la clasificación (...) al interno Martín Alberto Vizcarra Cornejo, al haberse observado irregularidades en la clasificación y al no cumplir con la exigencia establecida en el literal k, numeral 6.2, de la Directiva 006-2023-INPE-DTP”, sostuvo el funcionario.

El documento en mención se refiere a la “Clasificación de internos procesados y sentenciados en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional”. El apartado aludido, además, versa sobre el puntaje que alcanza cada ciudadano según su condición: procesado o sentenciado.

Por todo ello, la Subdirección de Tratamiento Penitenciario ORL recomendó crear una Junta de Clasificación que decida a qué penal debe ser derivado Vizcarra.

La sugerencia fue adoptada por la oficina que lidera De la Torre Sucñier. En esa línea, designó a los servidores Rolando Huilca Arbieto, Mónica Roxana Evaristo Puño y Elena Ríos Saenz como los integrantes de dicho grupo de trabajo.

Hasta el cierre de esta edición, el exmandatario permanecía en Barbadillo.

Pidió la suya

El exgobernador regional de Moquegua habría recibido coimas por 2.3 millones de soles para adjudicar dos obras.

Como se sabe, cinco meses de prisión preventiva impuso el juez Jorge Chávez Tamariz el 13 de agosto.