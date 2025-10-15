El congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, anunció que promueve una moción de censura contra la actual Mesa Directiva del Congreso, presidida por el parlamentario José Jerí, quien asumió de manera interina la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte.

En recientes declaraciones, Quito sostuvo que la gestión de Jerí representa una continuidad del gobierno anterior.

“Frente al continuismo del pacto que ha venido sosteniendo y blindando a Dina Boluarte, cogobernando con ella, dando leyes pro-crimen y permitiendo el avance de la criminalidad en nuestro país, hoy no existe ningún cambio ni modificación sino la mantención de lo mismo”, expresó el legislador a RPP.

El parlamentario señaló que viene recolectando firmas para formalizar la presentación de la moción, la cual comprende a todos los integrantes de la Mesa Directiva. Según indicó, el objetivo es impulsar transformaciones que, a su juicio, la ciudadanía reclama.

De aprobarse la censura, la actual Mesa Directiva quedaría vacante, lo que implicaría que José Jerí deje su cargo en el Congreso.

Sin embargo, su permanencia como presidente interino del Perú está sujeta a la sucesión constitucional vigente, establecida tras la destitución de Dina Boluarte, quien no contaba con vicepresidentes que asumieran el mando.

Cabe recordar que, luego de la vacancia de la exmandataria, se presentó una primera moción de censura contra la Mesa Directiva, aunque no logró los votos necesarios para ser admitida a trámite.